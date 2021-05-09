شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يناقش ملف استضافة مصر لبطولة العالم للخماسي الحديث والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد بديوان الوزارة، مع المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، وعدد من قيادات الوزارة، وأعضاء اللجنة المنظمة؛ لبحث التجهيزات الخاصة باستضافة البطولة المقرر انطلاقها في يونيو المقبل، في ضوء الاجتماعات الدورية التي يتم عقدها للوقوف على استعدادات استضافة مصر لبطولة العالم للخماسي الحديث،
وشهد اللقاء عرضاً تقديمياً حول الأمور المتعلقة بمقترحات حفل افتتاح البطولة، وجاهزية الملاعب التي ستستضيف المنافسات بهيئة استاد القاهرة الدولي، والسيناريو المقترح بشأن الإجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها للوقاية من فيروس كورونا.
و تم الاتفاق على إقامة مؤتمر صحفي قبل انطلاق البطولة للإعلان عن جميع التفاصيل وأعداد المشاركين، وكافة المنافسات التي تتضمنها، بحضور ممثلي الاتحاد الدولي للخماسي الحديث.
وجدد وزير الشباب الرياضة تأكيده على المتابعة المستمرة لكل تفاصيل تجهيزات البطولة مع اللجنة المنظمة لتحقيق النجاح لها ضمن سلسلة التفوق التي تحققها الدولة المصرية في استضافة وتنفيذ فعاليات الأحداث والبطولات الرياضية الكبرى.
واطلع الوزير على رؤية اللجنة المنظمة على صعيد ملف عمل اللجان الفرعية فيما يخص الإقامة والانتقالات والمتطوعين، و مراسم استقبال اللاعبين والوفود المرافقة، وملف تسويق البطولة.