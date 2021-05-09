شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يناقش ملف استضافة مصر لبطولة العالم للخماسي الحديث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد بديوان الوزارة، مع المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، وعدد من قيادات الوزارة، وأعضاء اللجنة المنظمة؛ لبحث التجهيزات الخاصة باستضافة البطولة المقرر انطلاقها في يونيو المقبل، في ضوء الاجتماعات الدورية التي يتم عقدها للوقوف على استعدادات استضافة مصر لبطولة العالم للخماسي الحديث،

وشهد اللقاء عرضاً تقديمياً حول الأمور المتعلقة بمقترحات حفل افتتاح البطولة، وجاهزية الملاعب التي ستستضيف المنافسات بهيئة استاد القاهرة الدولي، والسيناريو المقترح بشأن الإجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها للوقاية من فيروس كورونا.

و تم الاتفاق على إقامة مؤتمر صحفي قبل انطلاق البطولة للإعلان عن جميع التفاصيل وأعداد المشاركين، وكافة المنافسات التي تتضمنها، بحضور ممثلي الاتحاد الدولي للخماسي الحديث.

وجدد وزير الشباب الرياضة تأكيده على المتابعة المستمرة لكل تفاصيل تجهيزات البطولة مع اللجنة المنظمة لتحقيق النجاح لها ضمن سلسلة التفوق التي تحققها الدولة المصرية في استضافة وتنفيذ فعاليات الأحداث والبطولات الرياضية الكبرى.

واطلع الوزير على رؤية اللجنة المنظمة على صعيد ملف عمل اللجان الفرعية فيما يخص الإقامة والانتقالات والمتطوعين، و مراسم استقبال اللاعبين والوفود المرافقة، وملف تسويق البطولة.