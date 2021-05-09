هاميلتون يفوز بسباق جائزة إسبانيا الكبرى لـ "فورمولا 1"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

فاز البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس، بسباق جائزة إسبانيا الكبرى في بطولة العالم لسباقات السيارات "فورمولا 1".



وسيطر الهولندي ماكس فرستابن على مجريات السباق خلال أكبر عدد من الجولات، قبل أن ينتفض هاميلتون ويتقدم من المركز الثالث نحو الصدارة.

وحافظ هاميلتون على صدارة ترتيب السائقين حتى الجولة الختامية، بعد أن كان أول المنطلقين، بناء على نتائج التجارب الحرة يوم السبت.

وسيطرت حالة من الإحباط على فرستابن، الذي اكتست عليه علامات الحزن واليأس لحظة عبوره خط النهاية.

لكن سائق رد بول أقر بأحقية هاميلتون وفريق مرسيدس في الفوز بالسباق، وقال: "لقد كانوا سريعين للغاية، وكان من المستحيل التقدم عليهم".