ولفرهامبتون يقلب الطاولة على برايتون

قلب ولفرهامبتون الطاولة على ضيفه برايتون، واستعاد نغمة الانتصارات عندما تغلب عليه 2-1، الأحد، في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي في كرة القدم.

وحسم برايتون الشوط الأول بهدف مبكر في الدقيقة 13، سجله مدافعه لويس دينك، لكن طرد الأخير مطلع الشوط الثاني (53) منح ولفرهامبتون أفضلية عددية فنجح في إدراك التعادل عبر جناحه الدولي الإسباني أداما تراوريه، قبل أن يخطف مورغان غيبز-وايت هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة.

وهو الفوز الثاني عشر لولفرهامبتون هذا الموسم، والأول بعد خسارة وتعادل، فعزز موقعه في المركز الثاني عشر برصيد 45 نقطة، فيما مني برايتون بخسارته الرابعة عشرة هذا الموسم، فتجمد رصيده عند 37 نقطة في المركز الخامس عشر.