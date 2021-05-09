شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يريد استعادة ماشاريبوف من شباب الأهلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

يرغب النصر السعودي بقيد لاعبه الأوزبكي المعار إلى شباب الأهلي جلال الدين ماشاريبوف في قائمته في فترة الانتقالات الصيفية ليكون أحد أسلحته في المراحل الإقصائية من دوري ابطال آسيا 2021.

وتعاقد النصر مع ماشاريبوف (27 عاماً) في يناير/ كانون الثاني الماضي قادماً باختاكور، بيد أنه اضطر لإعارته إلى صفوف شباب الأهلي في «الميركاتو» الشتوي بعدما عجز الفريق السعودي عن تسجيل لاعبين جدد لعدم حصوله على الكفاءة المالية التي اقرتها وزارة الرياضة السعودية كمعيار لتسجيل لاعبين جدد في فترات الانتقالات.

ولفت النجم الأوزبكي الأنظار بتألقه في صفوف شباب الأهلي،ما اعطى قناعة للنصراويين بأنه مكسب للفريق في ظل تراجع أداء أجانب الفريق وعدم الرغبة باستمرار البعض منهم وخاصة الحارس الأسترالي براد جونز الذي لن يكون ضمن خيارات المدرب البرازيلي مانو مينيز بعد انتهاء عقده في الموسم الحالي.

إلى ذلك قالت المصادر أن إدارة النصر تفكر بتمديد عقد المغربي نور الدين امرابط لموسم واحد بعدما شارف العقده على الانتهاء في يونيو/حزيران المقبل،ومصدر الاهتمام ببقاء المحارب المغربي رغم تقدمه بالسن (34 عاماً) هو تألقه الأخير وإسهامه بتأهل النصر إلى ثمن نهائي دوري الأبطال متصدراً المجموعة الرابعة.