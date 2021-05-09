250 ملاكماً و130 إدارياً وفنياً يشاركون في بطولة آسيا للملاكمة

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة آسيا للرجال والسيدات للملاكمة دلهي - دبي 2021، عن تفاصيل النسخة الثالثة عشرة من البطولة التي تستضيفها الدولة للمرة الأولى خلال الفترة من 21 إلى 31 مايو/ أيار الجاري وينظمها الاتحادان الآسيوي والإماراتي للملاكمة، بالتعاون مع الاتحاد الهندي للملاكمة، ومجلس دبي الرياضي، وتقام منافساتها في فندق ميريديان المطار، بدبي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد، أمس الأحد، بمقر مجلس دبي الرياضي، في حي دبي للتصميم، وتحدث خلاله سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وأنس العتيبة رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للملاكمة، ومحمد بو خاطر نائب رئيس الاتحاد الإماراتي للملاكمة رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وحسن الحمادي أمين عام اتحاد الإمارات الملاكمة، وعمر الكندي أخصائي أول فعاليات مجتمعية بالمجلس ومدير البطولة، وعدد من مديري الإدارات والأقسام بالمجلس.

ويشارك في البطولة ملاكمون وملاكمات من 25 دولة، هي: أفغانستان، البحرين، إندونيسيا، الهند، إيران، العراق، الأردن، كازاخستان، قرغيستان، كوريا، الكويت، لاوس، مكاو، منغوليا، نيبال، باكستان، الفلبين، قطر، سيريلانكا، سوريا، تايلاند، طاجيكستان، تركمانستان، أوزبكستان، واليمن، إضافة إلى الإمارات، وتعد البطولة الأقوى على مستوى العالم لما تتضمنه من مشاركة أقوى اللاعبين والمصنفين الأوائل على مستوى العالم، وتعتبر المحطة الاستعدادية والأخيرة قبل التوجه لأولمبياد طوكيو 2021.

وقال سعيد حارب: «مرة أخرى نجني في دولة الإمارات، ومعنا الأشقاء والأصدقاء في الدول العربية والعالم، ثمرة رؤية وحكمة قيادتنا الرشيدة التي وفرت لنا كل سبل الأمان والحماية والخطط الناجحة في التصدي لجائحة «كوفيد -19» لتكون دولة الإمارات النموذج الذي يحتذي به العالم في التغلب على جميع التحديات، ومواصلة العيش بأمان وانسيابية في جميع المجالات، بعد أن استضافت الدولة بطولة العالم لألعاب القوى لأصحاب الهمم عام 2019 واستضافت العام الماضي بطولة الدوري الهندي للكريكت أكبر بطولة للمحترفين في العالم، وكذلك تصفيات بطولة استراليا المفتوحة للتنس، وتستضيف الدولة بطولة كبرى أخرى هي بطولة آسيا للملاكمة التي تم نقلها إلى دبي بسبب ما تمر به الهند من ظروف صعبة نتيجة جائحة كوفيد 19».

وأضاف: «يسرنا أن نتعاون مع الاتحادين الإماراتي والآسيوي للملاكمة لتوفير كل سبل النجاح لتنظيم هذه البطولة الأكبر في قارة آسيا، ونحن على ثقة من قدرة أبناء الوطن على تنظيم هذه البطولة بأفضل صورة رغم تحديات ضيق الوقت».

فيما تقدم أنس العتيبة بالشكر إلى مجلس دبي الرياضي لدوره في دعم جهود الاتحادين الإماراتي والآسيوي لنشر ممارسة رياضة الملاكمة عموماً، وتنظيم بطولة آسيا للملاكمة للرجال والسيدات، وكذلك الإعلان عن تفاصيل هذه البطولة الأكبر في القارة الآسيوية التي سيتم تنظيمها في دبي وفق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الخاصة الدقيقة.

وقال العتيبة: «هذه البطولة تحمّلنا مسؤولية تنظيمها في ظرف حرج ودقيق بعد اعتذار الاتحاد الهندي للملاكمة عن الاستضافة قبل أقل من شهر على موعد تنظيمها، نتيجة لما تمر به الهند من ظروف صحية وبيئية صعبة جراء جائحة «كوفيد -19»، ونحن نعبر عن تعاطفنا مع ما يمر به الأصدقاء في الهند في هذا الوقت، ونتمنى لهم التعافي السريع من هذه الأزمة الطبية والإنسانية».

وقال محمد بو خاطر: بفضل دعم ورؤية القيادة الرشيدة تمتلك الدولة من المقومات والكوادر التي تؤهلها لتنظيم أكبر البطولات العالمية وفي وقت قصير، وسبق لنا تنظيم بطولات كبرى، ولذلك فنحن قادرون على تنظيم حدث بهذا الحجم ولدينا الكوادر الوطنية التي ستقوم بدورها كما يجب، بالتعاون مع الاتحادين الآسيوي والهندي للملاكمة، وتم وضع بروتوكول خاص يضمن سلامة جميع المشاركين وسيتم تطبيقه بدقة، بما يساهم في تحقيق هدف تنظيم البطولة، ويوفر أفضل أجواء التنافس في الملاكمة.