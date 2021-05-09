خاص.. نقل مباراة الأهلي وصنداونز لملعب السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أكد مصدر مسؤول في النادي الأهلي، أنه إدارة النادي قامت اليوم الأحد بمخاطبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بنقل مباراة صنداونز لملعب استاد "الأهلي WE السلام".

وكان مصدر قد أشار في وقت سابق أن المباراة سوف تقام في استاد القاهرة بعد الحصول على الموافقات الأمنية.

ويستضيف الأهلي يوم 15 مايو الجاري نظيره صنداونز الجنوب أفريقي ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأشار المصدر في تصريحاته لمصراوي "لقد حصلنا على الموافقات اللازمة لخوض المباراة على استاد القاهرة، لكن الإدارة خاطبت كاف بنقل المباراة لملعب الأهلي WE السلام".

واستمر "المباراة ستقام دون حضور الجماهير طبقاً للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا".

واختتم "تم اخطار مسؤولي كاف ونادي صنداونز بالأمر".