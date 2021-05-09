الخليج 365 يكشف ما يدور في عقل موسيماني بشأن القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يواصل الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني العمل للوصول للتشكيل الأمثل للفريق خلال مباراة الزمالك.

ويستضيف ملعب استاد القاهرة مباراة الأهلي والزمالك مساء الإثنين ضمن الجولة الـ21 لمسابقة الدوري الممتاز.

أفاد مراسل "الخليج 365" أن موسيماني استقر بشكل كبير على العناصر التي ستتواجد في تشكيل الأهلي أمام الزمالك، لكن هناك "حيرة" بشأن مركز المدافع الأيسر.

ويفاضل موسيماني بين الدفع بالعائد أيمن أشرف من غياب بسبب الإصابة واستمرار الدفع بياسر إبراهيم بجوار بدر بانون في مركز قلب الدفاع، أو استمرار الاستعانة بمحمود وحيد في مركز المدافع الأيسر، وتواجد أيمن أشرف كقلب دفاع.

ويفكر أيضاً موسيماني في الطرف الأيسر الذي قد يتواجد في التشكيل الأساسي، بين الثلاثي طاهر محمد طاهر ومحمود عبدالمنعم "كهربا" وصلاح محسن.

وأشار مراسل "الخليج 365" الى أن موسيماني استقر بشكل كبير على الدفع بمحمد الشناوي ومحمد هاني وبدر بانون وأيمن أشرف وعمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي "أفشة" وحسين الشحات ومحمد شريف أمام الزمالك.