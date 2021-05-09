الخليج 365 يكشف.. الحكام الأقرب لإدارة مباراة الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

اقتربت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم من الكشف عن أسماء طاقم حكام مباراة الأهلي والزمالك في الدوري.

ويستضيف ملعب استاد القاهرة مباراة الأهلي والزمالك في التاسعة والنصف مساء الإثنين ضمن الجولة الـ21 لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن في وقت سابق عن الاستقرار على اختيار طاقم حكام مصري لإدارة القمة.

وصرح مصدر مسؤول لمصراوي، أن أمين عمر هو الأقرب لقيادة المباراة تحكيمياً ويعاونه كلاً من يوسف البساطي وهاني عبدالفتاح.

وأشار المصدر الى أن هناك مفاضلة بين الثنائي أحمد الغندور وطارق مجدي للتواجد كحكم رابع.

وأفاد المصدر، أن طارق مجدي هو الأقرب للتواجد كحكم فيديو مساعد ومعه محمود عاشور أو وائل فرحان.

يذكر أن مباراة القمة الأخيرة التي فاز بها الأهلي 2-1 أمام الزمالك، قد أقيمت تحت إدارة طاقم مصري بقيادة محمود البنا.