الامارات | وفاة لاعب الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة لاعب الزمالك السابق بعد صراع مع المرض والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي فجر اليوم الأحد فاروق السيد، نجم نادي الزمالك المصري السابق في الستينات ومدربه، بعد صراع مع المرض.

وقالت صحيفة "المصري اليوم" إن الراحل فاروق السيد كان قد انضم لنادي الزمالك عام 1963، قبل أن يعتزل في صفوفه عام 1970 متأثرًا بإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وأضافت أن السيد كان أصغر عضو في منتخب مصر لكرة القدم المشارك في أولمبياد طوكيو عام 1964، وبعد اعتزاله، تواجد فاروق السيد في الجهاز الفني لنادي الزمالك، ولمنتخب مصر الأولمبي والأول في أكثر من مناسبة.

وكان آخر تواجد له في الجهاز الفني لنادي الزمالك عام 1996 برفقة المدرب الهولندي رود كرول، والفوز ببطولة كأس الأفرو آسيوية.

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