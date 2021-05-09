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الامارات | بالفيديو: يد مارادونا تعود إلى الملاعب من جديد

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متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل لاعب ماليزي هدفاً في دوري بلاده مستخدماً يده على طريقة الأسطورة الراحل دييغو مارادونا في 1986 بمرمى المنتخب الإنجليزي في نصف نهائي مونديال المكسيك، وذلك دون أن يلاحظ الحكم ومساعديه، ليتم احتسابه وسط موجة غضب عارمة من الفريق المتضرر خصوصاً أن الهدف القاتل جاء في الوقت بدل من الضائع وأسفر عن التعادل 1-1 بين فريقي إف سي كوالالمبور ويو آي تي ​​إم.

وذكرت قناة روسيا اليوم بأن "فريق (يو آي تي ​​إم) سجل في الدقيقة 84، قبل أن يأتي الرد في الوقت المحتسب بدل الضائع عندما قفز آدان أعلى من المدافعين وأرسل الكرة نحو الشباك بجزء محظور من جسده (يده)، ولم يلحظ الحكم المخالفة في حين احتفل اللاعب بهدوء بالهدف".

 

 

 

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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