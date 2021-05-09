شكرا لقرائتكم خبر عن تدخل حكومي بريطاني بشأن نهائي دوري الأبطال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رويترز

قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف اليوم الأحد: إن هناك مفاوضات دقيقة تتم حالياً بشأن مكان المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسيجمع النهائي بين فريقين إنجليزيين هما مانشستر سيتي وتشيلسي يوم 29 مايو/أيار وكان من المفترض أن يقام في إسطنبول.

لكن أثيرت شكوك حول مقر المباراة بعد أن قررت الحكومة البريطانية وضع تركيا في قائمتها الحمراء للسفر مما يجعل من المستحيل حضور الجماهير البريطانية.

وأبلغ جوف محطة سكاي نيوز بشأن المكان المحتمل للنهائي «توجد مفاوضات مفصلة حالياً».

وأضاف «يتحدث صديقي وزميلي وزير الثقافة والرياضة أوليفر دودن مع مسؤولين في الوقت الحالي ولا أريد المقاطعة لكنني أثق في أن الجماهير البريطانية ستحب مشاهدة النهائي هنا في بريطانيا».