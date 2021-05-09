تعرف على معلق والقناة الناقلة لقمة الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تستعد جماهير كرة القدم المصرية لقمة جديدة في مسابقة الدوري بين الأهلي والزمالك.

ويستضيف ملعب استاد القاهرة الدولي مباراة الأهلي والزمالك في التاسعة والنصف مساء يوم الإثنين 10 مايو ضمن الجولة الـ21 لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يتم بث القناة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" فقط، في ظل وجود مباريات أخرى بالدوري في نفس اليوم.

وينطلق الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي والزمالك بقيادة الإعلامي سيف زاهر في الساعة السابعة مساءً، وحتى الثانية بعد منتصف الليل.

ويتواجد في الاستوديو التحليلي كلا من: أيمن يونس وحازم إمام وأحمد حسن ومحمد فضل للتحليل قبل وبين الشوطين وبعد المباراة.

وتقرر أن يتولى مسؤولية التعليق على المباراة مدحت شلبي عبر القناة الصوتية الأولى، وأيمن الكاشف عبر الصوتية الثانية.