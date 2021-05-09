طبيب المنتخب الألماني يتوقع تقليص إجراءات مكافحة فيروس كورونا في البوندسليجا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يتوقع تيم ماير طبيب المنتخب الألماني لكرة القدم تقليص المعايير الصحية لمكافحة فيروس كورونا المستجد خلال الموسم الجديد من البوندسليجا.

وقال ماير لصحيفة "دي فيلت" اليوم الأحد "أتمنى وأعتقد بأن الإجراءات الاحترازية من الممكن أن تتقلص بشكل كبير في الموسم المقبل".

ويعول ماير على سرعة وتيرة التطعيمات بين اللاعبين المحترفين في ألمانيا، مشيرا "هي أعلى بشكل كبير من معدل التطعيم بين جموع الشعب".

وأكد ماير أن اللاعبين سيأخذون دورهم في عملية تحديد أولويات التطعيم في البلاد.

ويرى ماير أن إقامة المباريات دون حضور جماهير ظاهرة قد تنتهي بعد أن ظلت قائمة لأكثر من عام في ألمانيا باستثناء مباريات قليلة.

وأضاف "الأمر لن يعود بين عشية وضحاها، لكن المباريات خلف الأبواب المغلقة أتمنى ألا تكون هناك حاجة لها إذا افترضنا أن التنبؤات الخاصة بالعدوى صحيحة".

وشددت رابطة الدوري الألمانية المعايير الصحية الحالية خلال الأمتار الأخيرة من الموسم مع إقامة معسكرات تدريبية للفرق داخل فقاعة طبية بداية من 12 مايو الجاري لتفادي إلغاء أي مباراة.

يذكر أنه جرى مؤخرا تأجيل ثلاث مباريات لهيرتا برلين بسبب تزايد حالات الإصابة بكورونا بين صفوفه.