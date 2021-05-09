عضو الزمالك يكشف مواقف رائعة لشيكابالا وطارق حامد وجنش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أشاد إبراهيم عبدالله، عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، بتقدير اللاعبين لظروف النادي المالية، وأكد أنه يرفض هجوم أي شخص على هؤلاء اللاعبين بسبب قتالهم داخل الملعب من أجل الزمالك.

ويستعد الزمالك لملاقاة الأهلي يوم الإثنين في الدوري.

وقال إبراهيم عبدالله في تصريحات لقناة "الزمالك" "اللاعب الوحيد الذي قمت بتسجيله على هاتفي "كابتن" هو طارق حامد، قائد بمعنى الكرة، ويعمل بكل أمانة وإخلاص داخل الفريق، عمر ما كان له أي طلبات، يقول دائما يجب أن يكون هناك مساواة وعدل".

وأضاف "شيكابالا حتى الآن لم يتلق أي مقدم تعاقد أو مستحقات، تحدثت معه مرة عن لماذا لا يطلب مستحقاته، قال لي أن الأهم هو حصول زملاءه على المستحقات، هذا هو القائد التاريخي للزمالك، عندما يشارك يكون له بصمة، حتى الآن لم يحصل على مستحقاته".

وشدد "جنش بعد توقيعه على العقد الجديد وحصوله على شيكات بالمقدم، جاء بنفسه للنادي وقال أنه يعلم أن هناك مشكلة مالية في النادي، طلب بتخفيض قيمة الشيك بما يقرب من 70%، قال أنه يحتاج لمبلغ معين وأنه يعلم بأن عدد من اللاعبين لديهم مشاكل مالية وبالتالي يجب توفير الأموال لهم".

وصرح "أحمد فتوح أيضاً يسدد أقساط شقته ولم يطلب أموالاً".

واختتم "هناك تقدير من جانب اللاعبين لموقف الزمالك، أحترم جميع اللاعبين ضد أي هجوم يتعرض له هؤلاء".