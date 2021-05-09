عبدالله: الزمالك رقم 1 في مصر.. نادي الوطنية وليس المظلومية.. والـVAR ساعدنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

حرص إبراهيم عبدالله، عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، على فتح العديد من الملفات وقدم رسالة لأحمد مجاهد، رئيس اللجنة، التي تدير اتحاد الكرة، بجانب التأكيد على أن الزمالك هو مصدر السعادة للشعب المصري.

ويستعد الزمالك لملاقاة الأهلي يوم الاثنين ضمن مباريات الدوري الممتاز. وقال إبراهيم عبدالله في تصريحات لقناة "الزمالك" "أهم أمر لاتحاد الكرة أن يكون هناك دوري قوي وزيادة عدد الأندية المنافسة على القمة من أجل المنتخب، وصلنا للمونديال بعد 50 عاما ومرة بعد 28 عاما، هذا بسبب أن اتحاد الكرة المتعاقب يقوم بليّ اللوائح لكي تذهب البطولة في اتجاه معين".

وأضاف "يجب أن يكون ميزان العدالة واحداً، لا يصح القول إن الزمالك لم يرسل تظلم عقوبة إمام عاشور وأحمد عيد، لقد أرسلنا التظلم، يجب أن تحقق في اتحاد الكرة، هل بفعل فاعل أم لا.. حاسب المسؤول عندك".

واستمر "اتحاد الكرة قام بإجراء تحقيق في أقل من 24 ساعة لرفع الإيقاف عن شخص، لماذا لم يحقق مع إمام عاشور؟ كيف يكون هناك لاعب تم إيقافه 4 مباريات ثم تخفف العقوبة دون أي إجراء".

وأكمل: "هناك تعنت ضد نادي الزمالك، نحن نتحرك وفقاً للوائح والقوانين، نتمسك بالدستور والقانون، رسالتي لأحمد مجاهد، يجب تطبيق اللوائح بمعيار واحد، وهذا الأمر ليس بالمزاج ولكن بالأمر، لا يوجد من هو صاحب الكرة".

وواصل: "دائماً أقول الزمالك هو رقم 1 في مصر، شاء من شاء وأبى من أبى، نحن النادي الذي يمتلك توكيل إسعاد الشعب المصري بجد، تلك هي الحقيقة، أرى فرحة المصريين عندما يفوز الزمالك".

وأشار "الزمالك نادي الوطنية، هذا النادي تأسس لكي يمارس المصريين الرياضة، لم نكن نادي "المختلط" من أجل الأجانب فقط، نحن من النادي الذي سمح للمصريين بمارسة الرياضة، حكم الزمالك عظماء من تاريخه الى الآن".

وشدد "الزمالك ليس نادي المظلومية، نحن ندافع عن حقوقنا بالقانون، لكن عندما نجد اتحاد الكرة يقوم بإيقاف إمام عاشور وأحمد عيد دون التحقيق معهما، هذا مخالف للائحة، هل نصمت؟، بالطبع لا، نبحث عن حقوقنا بالقانون".

وصرح "أقول لأحمد مجاهد، الذي نحترمه، نعرف أنه أهلاوي وهو أعلن ذلك، عندما تكون في المسؤولية يجب تنحية الانتماء جانباً، منذ تواجدت اللجنة الثلاثية، معظم القرارات ضد الزمالك، وأول تلك الأمور عندما فكروا في إلغاء تقنية حكم الفيديو".

وتابع "الـVAR ووفقاً للإحصائيات، الموسم الحالي تم احتساب 85 ركلة جزاء بينهم 40 ركلة جزاء بعد الاحتكام للـ"VAR"، هذا يعني أن هناك 40 ركلة جزاء خطأ بشري لم يشاهدهم الحكم، وبالتالي الزمالك كان يمكن أن يتعرض للخسارة بسبب أخطاء الحكام البشرية".

واستكمل "الـVAR ساعد إن الزمالك يحصل على حقه الذي يمكن أن يهدر في الحصول على ركلات الجزاء، لماذا فكروا في الغاء الـVAR، هل نتحدث حالياً عن كم دوري ضاع على الزمالك بسبب الأخطاء البشرية للحكام؟".

وأكد "نجحنا في توفير 236 مليون خلال الشهور الماضية وتم صرفهم مدفوعات ومستحقات وبعض الألعاب لم يكن هناك رواتب تصرف لهم، نحن نعمل تحت ضغوط كبيرة، هدفنا اسعاد جماهير النادي".

واختتم: "لا نريد وضع حجر أساس، نريد البدء في انشاء الاستاد، لكن هناك بعض الناس من نادي الزمالك ضد فكرة إنشاء استاد النادي، يقولون إننا لجنة مؤقتة لا يجب عمل مشاريع طويلة، عندما تفاوضنا مع أكبر 3 هيئات اقتصادية في مصر من أجل شركة كرة القدم، من داخل النادي هناك من حارب الفكرة".