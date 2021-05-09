مباراة صنعت نجماً (27).. ليلة ريمونتادا مبابي على سيتي "جوارديولا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - إبراهيم علي:

يبدأ اللاعبون مسيرتهم مع كرة القدم، يشاركون في المباريات ويحصدون النقاط ويكتسبون الخبرات، حتى تأتي اللحظة الفاصلة والتي تكون نقطة التحول في حياة أي لاعب، المباراة التي تصنع منه لاعبا جديدا، ليصبح نجما مؤثرًا.

في سلسلة "مباراة صنعت نجم" خلال شهر رمضان، سنسرد يوميا في كل حلقة، مباراة قدمت للعالم نجما جديدا في كرة القدم.

فرض كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، نفسه على الساحة الأوروبية وهو في سن الـ17 فقط، عندما تألق في دوري أبطال أوروبا مع فريقه السابق موناكو الفرنسي.

وسيظل تاريخ 21 فبراير 2017 راسخ في أذهان مبابي، الذي دوَن في ذلك اليوم، أول أهدافه الأوروبية في شباك نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، على الرغم من خسارة فريقه بنتيجة (5-3) في ذهاب دور ثمن نهائي دوري الأبطال.

وأصبح الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، في حالة ذهول تام، بسبب ما يقدمه صاحب الـ17 عام على أرضية ملعب الاتحاد.

ولم يكتف مبابي بالتألق في مباراة الذهاب فقط، بل أنه قاد ريمونتادا موناكو على سيتي في مباراة الإياب، حيث سجل هدفاً آخر، وتمكن فريقه من إقصاء رجال جوارديولا بعد الفوز عليهم بنتيجة (3-1)، ليتأهل فريق الإمارة الفرنسية موناكو إلى ربع النهائي متفوقًا في مجموع المباراتين بأفضلية 3 أهداف خارج أرضهم بنتيجة (6-6).

ومنذ ذلك الحين لم يغب المهاجم الفرنسي الشاب، عن التألق ولفت أنظار جميع الأندية الكبرى في الدوريات الخمس الكبرى، وبعد عام واحد فقط، كان أداء مبابي كفيلاً بأن يجعله ثاني أغلى لاعب في العالم بعد البرازيلي نيمار دا سيلفا، عندما قرر الشاب الذهاب إلى فريق باريس سان جيرمان.