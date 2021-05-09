تقرير .. "حلم ليفاندوفسكي" يرفع سقف الطموح في بايرن ميونخ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

برهن نادي بايرن ميونخ على السبب الحقيقي وراء عجز كافة منافسيه على اللحاق به في المواسم التسعة الماضية، وهذا يكمن في أن تعطش النادي للنجاح يتزايد يوما بعد يوم وبصرف النظر عن الإنجاز المحقق.

وبدلا من الارتكان إلى تتويج الفريق رسميا بلقبه التاسع على التوالي في البوندسليجا، وهو التتويج الذي تحقق عقب خسارة ملاحقه المباشر لايبزج على ملعب بوروسيا دورتموند 2/3 قبل ساعات من مواجهة النادي البافاري أمام بوروسيا مونشنجلادباخ، فإن بايرن بدأ المواجهة أمام ضيفه بمنتهى القوة وحسمها بنصف دستة أهداف.

وسجل الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي ثلاثة أهداف (هاتريك) ليرفع رصيده من الأهداف في الموسم الحالي من البوندسليجا إلى 39 هدفا ويصبح على بعد هدف واحد من معادلة إنجاز الأسطورة جيرد مولر الذي سجل 40 هدفا في موسم 1971/1972 .

وقبل جولتين على نهاية الموسم الحالي فإن مهمة ليفاندوفسكي نحو مضاهاة إنجاز مولر تبدو سهلة ، حيث وصل القناص البولندي لهذه الحصيلة من الأهداف رغم غيابه عن اغلب مباريات شهر أبريل بسبب الإصابة.

تسجيل 39 هدفا في 27 مباراة هو أمر صاعق خاصة من خلال لعب على مشارف الثالثة والثلاثين من عمره لكنه يتطور ويتحسن مع كل موسم جديد.

وقال ليفاندوفسكي لشبكة "سكاي" ، "كانت مباراة رائعة وفترة جيدة لإظهار كينونة بطل ألمانيا".

وعقب المباراة ارتدى لاعبو بايرن قمصانا تحمل الرقم 9 في إشارة إلى الفوز بلقب البوندسليجا للمرة التاسعة على التوالي وتعزيز الرقم القياسي.

وجرى إشعال بعض الألعاب النارية خارج ملعب أليانز أرينا لكن دون ولوج الجماهير إلى داخل الملعب ، كانت كل الأجواء خافتة، لكن هذا لا يعني أن بايرن أصبح لا يتفاعل مع الألقاب الجديدة والتي تحقق سبعة منها في عهد المدرب هانزي فليك في غضون أقل من موسمين.

ويستعد فليك للرحيل عن النادي البافاري وربما يتولى تدريب المنتخب الألماني خلفا ليواخيم لوف بعد أن عمل مساعدا له في رحلة التتويج بلقب مونديال البرازيل 2014.

ورحب كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي لبايرن وخليفته أوليفر كان بهذه الخطوة أمس السبت.

ويعيش اتحاد الكرة الألماني حالة أزمة وسط مطالبات متصاعدة بضرورة رحيل رئيس الاتحاد فريتز كيلر بعد تشبيه نائبه بقاضي نازي، لكن التعاقد مع فليك يبدو مسألة وقت ليس أكثر.

وعقب رحيل فليك سيتولى جوليان ناجلسمان المدرب الحالي للايبزج، المسؤولية الفنية للنادي البافاري.

ولا يبدو أي فريق قادرا على منافسة بايرن رغم رحيل العديد من اللاعبين عن الفريق عقب نهاية الموسم، ويبدو أن الفريق في طريقه لحصد اللقب العاشر على التوالي في البوندسليجا الموسم المقبل والذي سيكون رقما قياسيا على مستوى الدوريات الأوروبية الكبرى.

وقال مانويل نوير حارس وقائد بايرن بشأن لقب البوندسليجا "هو دائما بمثابة شعور استثنائي".

ويبدو أن توماس مولر سيتلقى دعوة من لوف للعودة إلى صفوف الماكينات في يورو 2020 بعد تصدره قائمة صانعي الاهداف في الموسم الحالي من البوندسليجا بإجمالي 17 تمريرة حاسمة.

وقال مولر ملخصا مشاعره لكونه لاعبا في بايرن ميونخ "عندما تكون طفلا صغيرا لا تفكر في أنك ستلعب بالفريق الأول في بايرن ميونخ يوما ما ، مجرد حصولك على تذاكر دخول الاستاد يشعرك بالسعادة".