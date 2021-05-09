تشافي ينفي رحيله عن السد القطري ويعلن اقترابه من التجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نفى الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني للسد القطري التكهنات التي أثيرت بشأن رحيله عن الفريق بنهاية الموسم، بعد خروج الفريق من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة فريقه ضد العربي:"رحيلي عن السد كلام غير صحيح ومجرد شائعات، وانا قريب جداً من توقيع عقد جديد، ومسألة رحيلي عن الفريق مجرد شائعات وانا سعيد جدا بالعمل مع اللاعبين والنادي".

وتابع " بعد الخروج من المنافسة الاسيوية يجب ان نركز في بطولة كأس الأمير لإنهاء الموسم بشكل جيد، هدفنا الفوز بكل المنافسات المحلية وبغض النظر عما حدث في بطولة آسيا علينا ان نقدم اداء جيدا والفوز ببطولة كأس الأمير".

وعن الخروج من البطولة الآسيوية، قال المدرب الإسباني "هذه هي كرة القدم خرجنا من دوري الابطال بسبب هدف واحد ولم نقدم الافضل ولكننا لم نكن سيئين بدرجة كبيرة، علينا أن نركز الآن على كأس الأمير بعد الفوز بالدوري وكأس قطر، هذه كرة القدم ".