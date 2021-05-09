وفاة فاروق السيد نجم الزمالك الأسبق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلن سعيد لطفي، المنسق العام لقطاع الكرة بنادي الزمالك، وفاة فاروق السيد نجم النادي الأبيض السابق ومدربه، بعد صراع مع المرض.

وقال لطفي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": البقاء لله توفي منذ قليل رمز كبير من رموز الكرة المصرية ونادي الزمالك في أفضل ليلة. كابتن فاروق السيد نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق في ذمة الله.

وتعرض فاروق السيد لوعكة صحية دخل على إثرها العناية المركزة بالمستشفى الفرنساوى.

وينعى موقع الخليج 365 الفقيد سائلين المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وذويه الصبر.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.