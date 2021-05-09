الامارات | الوداد المغربي ينعش خزائن الزمالك

شكرا لقرائتكم خبر عن الوداد المغربي ينعش خزائن الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت تقارير إعلامية مصرية، عن أن نادي الزمالك، حصل على مبلغ قدره 100 دولار أميركي، من نظيره الوداد متصدر الدوري المغربي الممتاز، قيمة عقد إعارة اللاعب محمد اوناجم إلى صفوف الوداد قادماً من القلعة البيضاء في سوق الانتقالات الشتوي الماضي.

وقال موقع مصراوي، إن الزمالك تسلم قيمة عقد الإعارة، خاصةً بعد أن خاطبت إدارة النادي المصري في أكثر من مناسبة نظيرتها المغربية من أجل الحصول على المستحقات المالية.

وكان نادي الزمالك قد تعاقد مع المغربي محمد أوناجم، صيف العام 2019، بعقد يمتد ثلاثة مواسم، قبل أن توافق إدارة النادي على إعارته إلى الوداد المغربي في فترة الانتقالات الشتوية، بهدف منح اللاعب مزيداً من اللعب في أجواء اكثر تنافسية، وفق لما صرح به مسؤولي الزمالك.

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