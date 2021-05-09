شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد ضد إشبيليه والدوري الإنجليزي والإيطالي والمصري.. مواعيد المباريات والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام اليوم الأحد 9-5-2021 عدة مباريات ضمن منافسات الدوري الإنجليزي والإيطالي والإسباني والمصري.

إذ يواجه أرسنال وست بروميتش، ويلعب ريال مدريد مع إشبيليه، ويصطدم يوفنتوس بميلان، ومهمة لبيراميدز في الدوري المصري الممتاز.

ويستعرض المصري اليوم مواعيد أبرز المباريات والقنوات الناقلة.

في الدوري الإنجليزي الممتاز، بواجه وولفرهامبتون برايتون ضمن منافسات الجولة الأـ35 من عمر البطولة، ويقام اللقاء في تمام الواحدة والنصف ظهرًا، وتنقله قناة bein sports 1 premium.

ويصطدم أستون فيلا بمانشستر يونايتد ضمن منافسات نفس الجولة في تمام الثالثة عصرُان ويذاع اللقاء عبر bein sports 1 premium.

ويلعب وست هام يونايتد مع إيفرتون في تمام الخامسة والنصف مساءً، على ستاد لندن الأولمبي، وتذاع المباراة عبر قناة bein sports 1 premium.

ويواجه أرسنال وست بروميتش ألبيون ضمن منافسات الجولة ذاتها، في تمام الثامنة مساءً، وتذاع المباراة عبر قناة bein sports 2 premium.

وفي الدوري الإسباني الممتاز، يواجه ريال مدريد إشبيليه ضمن مافسات الجولة الـ35 من عمر البطولة، ويقام اللقاء في تمام التاسعة مساءً، وتنقله قناة bein sports 1.

وفي الدوري الإيطالي الممتاز، يلعب يوفنتوس مع ميلان ضمن منافسات الجولة الـ35، ويقام اللقاء في التاسعة إلا ربع مساءُ، ويذاع عبر قناة bein sports 3.

وفي الدوري المصري الممتاز، يواجه طلائع الجيش غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر البطولة، وتقام المبارة على استاد جهاز الرياضة العسكري في تمام التاسعة والنضف مساءً