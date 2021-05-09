شكرا لقرائتكم خبر عن قمّة الحسم في «الليجا»: معركة الـ 5 نجوم بين ريال مدريد وإشبيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعد الخروج المُخيب للآمال من دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي، سيحول ريال مدريد انتباهه إلى الدوري الإسباني، حيث تنتظرهم مباراة حاسمة ضد إشبيلية في العاصمة.

قد يكون للمباراة تداعيات هائلة على السباق المثير على اللقب في الليجا، حيث قد يؤدي فوز لوس بلانكوس إلى صدارة جدول الترتيب بعد التعادل بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة. في هذه الأثناء ، إذا فاز إشبيلية على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، فقد يقضي ذلك على آمال حامل اللقب في الاحتفاظ بلقبه المحلي.

الزائرون، الذين يحتلون حاليًا المركز الرابع في الجدول برصيد 70 نقطة، كانوا في حالة رائعة على مدار موسم 2020/21.

حقق إشبيلية سلسلة انتصارات مُذهلة من خمس مباريات متتالية في الليجا، بما في ذلك الفوز على أتلتيكو مدريد، إلى أن انتهت الهزيمة المفاجئة أمام أتليتيك مدريد الأسبوع الماضي.

انتهت مسيرة ريال مدريد التي لم يهزم فيها 17 مباراة في جميع المسابقات بشكل مفاجئ بخسارته 2-0 على ملعب ستامفورد بريدج. ومما زاد الطين بلة، ارتفاع حصيلة إصابة لوس بلانكوس مرة أخرى، مع استبعاد دفاعهم الأول بالكامل من فيرلاند ميندي وسيرجيو راموس ورافائيل فاران وداني كارفاخال من المباراة أمام إشبيلية.

لعب الفريقان مباراة مثيرة للاهتمام في الدور الأول على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، حيث خسر أصحاب الأرض بنتيجة 1-0 بعد هدف من خطأ واضح للحارس الدولي المغربي ياسين بونو.

قبل زيارة إشبيلية لمواجهة ريال مدريد الذي دمرته الإصابات، إليك نظرة على خمسة لاعبين يجب الانتباه إليهم.

5- تيبو كورتوا | ريال مدريد

على الرغم من معاناة ريال مدريد من الإصابة في الدفاع، إلا أن تيبو كورتوا كان ببساطة استثنائيًا في الدوري الإسباني هذا الموسم وأنقذ فريقه في مناسبات عديدة. يمكن القول إن الحارس البلجيكي هو أفضل حارس مرمى في إسبانيا وواحد من الأفضل في عالم كرة القدم العالمية في 2020/21.

يتمتع كورتوا بأفضل نسبة صد في البطولات الأوروبية الخمس الأولى (82.2٪)، وقد تلقى 24 هدفًا فقط في 34 مباراة حتى الآن، وحافظ على نظافة شباكه في 16 مباراة في الليجا. سيحتاج إشبيلية إلى شيء خاص لتجاوز الحارس البالغ من العمر 28 عامًا، والذي يتجه إلى هذه المباراة بخمس شباك نظيفة في آخر ست مباريات في الدوري الإسباني.

4- يوسف النصيري | اشبيلية

نجم إشبيلية يوسف النصيري سيكون بلا شك أكبر تهديد هجومي للزوار ضد ريال مدريد يوم الأحد. كان المغربي في حالة رائعة من الأداء بالنسبة لفريق لوبيتيجي، حيث سجل 17 هدفاً حتى الآن في الدوري، وهو رقم تفوق عليه سوى أربعة لاعبين في الليجا هذا الموسم بمن فيهم ليونيل ميسي وكريم بنزيما.

يعتبر النصيري مصدر إزعاج لأي دفاع للتعامل معه، خاصة في الهواء، حيث يخوض 7.3 مبارزات جوية في المباراة الواحدة وقد سجل بالفعل خمسة أهداف بالرأس في الليجا. مع غياب كل من راموس وفاران، يجب أن يكون دفاع ريال مدريد في أفضل حالاته للحفاظ على الهدوء النصيري. جميع أهداف اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا جاءت من داخل منطقة الجزاء، مما يبرز غرائزه المفترسة وحركته الخطيرة.

3- إيدير ميليتاو | ريال مدريد

استغرق إيدر ميليتاو وقتا طويلًا لكي يُقدم مستويات جيدة مع ريال مدريد وبالكاد تمكن من فعل ذلك رفقة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي. ومع ذلك، بدأ البرازيلي في إظهار سبب قيام ريال مدريد بالتعاقد معه مبلغ ضخم قدره 50 مليون يورو لإحضاره من فريق بورتو البرتغالي، فقد وثق زيدان به في أقوى المباريات في الأشهر الأخيرة وبالفعل كان اللاعب في الموعد.

باستثناء الخسارة على ملعب ستامفورد بريدج، كان ميليتاو بمثابة صخرة في الخلف لريال مدريد، حتى ضد بعض أفضل الفرق في العالم مثل برشلونة وليفربول وتشيلسي. لقد جاء لإنقاذ فريقه في غياب شراكة دفاعية من فاران وراموس وقام بعمل ممتاز حتى الآن. اختبار حاسم آخر ينتظر البرازيلي الشاب في ألفريدو دي ستيفانو أمام إشبيلية.

2- جول كوندي | اشبيلية

على مدى العامين الماضيين، تمتع عدد قليل جدًا من اللاعبين في أوروبا بتطور ملحوظ في مستواهم مثل نجم جول كوندي. نجح الفرنسي الشاب في ترسيخ مكانته كواحد من أكثر المدافعين إثارة للإعجاب في العالم منذ انتقاله إلى إشبيلية، وكان له دور حيوي في فوزه بالدوري الأوروبي الموسم الماضي، مما جعل بعض المهاجمين الأكثر إثارة في أوروبا في مأزق.

أقام اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا شراكة ممتازة مع دييجو كارلوس في قلب دفاع إشبيلية ونادرًا ما أخطأ في فريق لوبيتيجي. يوم السبت، سيواجه كوندي أحد أكثر لاعبي الليجا تألقاً وهو كريم بنزيما، والذي سيثبت بالتأكيد أنه اختبار كبير لكوندي.

إذا تم تأكيد التقارير، فقد يكون أيضًا اختبارًا قويًا اللاعب المُرشح للانضمام إلى صفوف ريال مدريد في المستقبل.

1-كريم بنزيما | ريال مدريد

بعد فوز ريال مدريد بلقب الليجا في 2019/20، استمتع كريم بنزيما بموسم رائع آخر مع ريال مدريد هذا العام ويمكن القول إنه كان أهم لاعب في الفريق. النجم الفرنسي هو أفضل هداف للوس بلانكوس هذا الموسم برصيد 28 هدفًا في جميع المسابقات، أي أربعة أضعاف الهداف التالي، كاسيميرو (سبعة).

مع بقاء أربع مباريات في الدوري الإسباني، ستتجه الأنظار إلى بنزيما وسيتوقف الكثير على ما إذا كان اللاعب المخضرم قادرًا على تقديم المساعدة لفريق زيدان.

قدم اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا بالفعل في مناسبات عديدة لريال مدريد هذا الموسم ويبقى أن نرى ما إذا كان بإمكانه القيام بذلك مرة أخرى لدفع فريقه إلى المجد في الليجا.