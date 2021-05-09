شكرا لقرائتكم خبر عن التجمع الخامس يستضيف مران الزمالك اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته في التاسعة والنصف من مساء اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة الأهلي مساء غد الإثنين في الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني أن يخوض الفريق التدريبات الختامية على أحد الملاعب بمنطقة التجمع الخامس.

ويتواحد فريق الزمالك في معسكر مغلق منذ مساء أمس السبت بأحد الفنادق بالقاهرة، استعدادا لمواجهة الأهلي المقررة إقامتها على ستاد القاهرة الدولي.