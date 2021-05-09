شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة فاروق السيد نجم الزمالك السابق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توفي صباح اليوم الأحد، فاروق السيد، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق خلال فترة الستينيات.

وجاءت وفاة فاروق السيد بعد صراع مع المرض، و نُقل على إثره إلى المستشفى مؤخرًا.

وكشف نجل اللاعب الراحل عن تشييع جثمان والده، اليوم الأحد عقب صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة.

وكان فاروق السيد قد انضم لنادي الزمالك عام 1963، قبل أن يعتزل في صفوفه عام 1970 متأثرًا بإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وكان السيد أصغر عضو في منتخب مصر لكرة القدم المشارك في أولمبياد طوكيو عام 1964.

وبعد اعتزاله، تواجد فاروق السيد في الجهاز الفني لنادي الزمالك، ولمنتخب مصر الأولمبي والأول في أكثر من مناسبة.

وكان آخر تواجد له في الجهاز الفني لنادي الزمالك عام 1996 رفقة رود كرول، والفوز ببطولة كأس الأفروآسيوية.