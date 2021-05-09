شكرا لقرائتكم خبر عن مهام خاصة لسيف الدين الجزيري من باتريس كارتيرون قبل القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، جلسة مع سيف الدين الجزيري وأحمد عيد، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لمطالبتهم بالتركيز في التعليمات الفنية.

ويعول كارتيرون علي الجزيري في مباراة الغد أمام الاهلي لقيادة هجوم الابيض بعد تألقه الفترة الماضية.

وكان الجزيري قد أدى تدريبات بدنية إضافية عقب انتهاء التدريب مساء أمس السبت وذلك بناء على قرار الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

ويواصل الفريق تدريباته استعدادا للقاء القمة المرتقب أمام الأهلي والمقرر له في التاسعة والنصف مساء يوم الاثنين المقبل في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وانتظم الزمالك في معسكر مغلق بناء على قرار الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.