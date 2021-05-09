شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الزمالك تحفز اللاعبين بمكافآت مالية للفوز علي الاهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رصدت اللجنة الثلاثية بنادي الزمالك برئاسة عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك مكافآت مالية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والجهاز الفني في حالة الفوز علي الاهلي غدا.

وكانت اللجنة قد حضرت التدريبات مساء امس السبت وذلك لتحفيزهم قبل لقاء القمة المقبل.

ووعد أعضاء اللجنة لاعبي الفريق والجهاز الفني بتلبية طلباتهم في الفترة الحالية، معربين عن أمنيتهم بالتوفيق في لقاء القمة غدًا كما طالبوا اللاعبين بالتركيز في الملعب فقط.

ويواصل الفريق تدريباته استعدادا للقاء القمة المرتقب أمام الأهلي والمقرر له في التاسعة والنصف مساء يوم الاثنين المقبل في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.