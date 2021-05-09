شكرا لقرائتكم خبر عن سلة الزمالك يخوض تدريبات فردية برواندا.. والسيد ينتقد الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف طارق السعيد رئيس بعثة فريق كرة السلة بنادي الزمالك فى رواندا، أنه من المقرر إقامة تمارين فردية لجميع اللاعبين من يوم ٩مايو الحالي وحتى يوم ١١ من الشهر نفسه، مقسمة بين ٦ لاعبين داخل صالتين كل صالة تحتوى على ٣ بوردات و٦ لاعبين داخل صالة اللياقة البدنية على أن تبدأ التمارين الجماعية بداية من يوم ١٢.

وأضاف السعيد: «سيلعب الفريق مباراة ودية يوم ١٥ مع فريق أنجولى مع العلم بأن أغلب الفرق المشاركة بالبطولة ستلعب مباراتين وديتين»، موضحًا أن اتحاد السلة فى مصر هو السبب فى تأخر بداية تمارين الفريق، وسنلعب مباريات ودية أقل من بعض الفرق بسبب المشاركات المحلية.

وتابع: «سيتم خوض تمارين فردية بشكل يومى داخل غرف اللاعبين عن طريق برنامج zoom تستمر لمدة ساعة أو ساعة ونصف»، مشيرا الى أن البطولة ستذاع عبر Bein sports وهناك محاولات من قناة أون تايم سبورتس مع الإتحاد الإفريقى لإذاعة مباريات الزمالك ولكن لا جديدحتى الان.

ويخوض فريق كرة السلة الأول بنادي الزمالك بطولة إفريقيا للأندية الأبطال (BAL) التي تقام برواندا والتي تقام البطولة في رواندا بمشاركة 12 فريق إفريقيًا من 26 مباراة داخل فقاعة صحية منعًا لتفشي فيروس كورونا بين المشاركين في الفترة من 16 إلى 30 مايو الحالي.