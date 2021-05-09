شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يحذر المدافعين من الأخطاء المتكررة أمام الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك المدافعين من الأخطاء في مباراة الغد أمام الاهلي

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة والفرنسي باتريس كارتيرون، بتقسيم اللاعبين لمجموعتين وإجراء تقسيمة بينهما خلال التدريبات الاخيرة ركز خلالها علي الأخطاء المتكررة>

وركز كارتيرون خلال التدريبات الاخيرة على بعض الجوانب الخططية والفنية لتطبيقها، كما قام المدير الفني للزمالك بتصحيح الأخطاء.

ويواصل الفريق تدريباته استعدادا للقاء القمة المرتقب أمام الأهلي والمقرر له في التاسعة والنصف مساء يوم الاثنين المقبل في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.