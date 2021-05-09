شكرا لقرائتكم خبر عن تعــادل خاســـر للنصــر أمام الوحــدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاد الوحدة من بعيد وحقق تعادلاً مستحقاً أمام النصر في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد شباب الأهلي في العوير، وذلك بعدما كان متأخراً صفر-2.

وإذا كانت المباراة هامشية للوحدة، إلا أنها لم تكن كذلك للنصر الساعي للمنافسة على المركز الثالث والذي ابتعد عنها الآن بفارق نقطتين عن الشارقة.

وقال الأرجنتيني رامون دياز مدرب النصر«سجلنا هدفين في الشوط الأول، ولكننا للأسف تلقينا هدفاً مع نهايته بسبب انعدام التركيز، والشوط الثاني كان سجالاً بين الفريقين، ولكن النصر لم يترجم فرصه إلى أهداف».

من جهته، قال الهولندي هينك تين كات مدرب الوحدة «مرت المباراة بفترتين. في أول 30 دقيقة، سيطرنا على مجريات اللقاء، ولكن بفضل الأخطاء التي اقترفناها، ساعدنا النصر على التسجيل مرتين، وفي الشوط الثاني أدركنا التعادل واستحققنا ذلك».

ورأى تين كات «أنه من الصعب اللعب في هذه الأجواء المناخية الحارة، كما أن اللاعبين مجهدون بعد موسم شاق».