شكرا لقرائتكم خبر عن "الخليج" بطلاً لمهرجان «داماك» للمؤسسات الإعلامية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

توج فريق جريدة الخليج بلقب كأس داماك العقارية الرمضانية للمؤسسات الإعلامية لكرة القدم بعد فوزه على فريق داماك في المباراة النهائية 4-2 في ملاعب مقر المؤسسة في داماك هيلز.

وجرت المباريات وسط أجواء من المرح والسرور والتنظيم الرائع وقدم فريقا الخليج وداماك مستوى لافتاً ومميزاً في مسك الختام.

تقدم فريق جريدة الخليج بالنتيجة 1-صفر وتعادل داماك 1-1،وتقدم مرة أخرى 2-1، وتعادل داماك 2-2، وفي الرمق الأخير من زمن المباراة أجرى المدرب عصام هجو المدير الفني لفريق جريدة الخليج تبديلات موفقة رجحت كفة الفريق الأزرق بتسجيل الهدفين الثالث والرابع، وتألق بصورة لافتة الثنائي عمر أمين وأحمد كير الذي سجل«هاتريك» إلى جانب مصدق عبدالرزاق في حراسة المرمى، وأوميد إبراهيم وأحمد الصفدي وأحمد الفارس ومحمد الدسوقي ومحمود محسن وسعود وعمرو.

وتقدم فريق جريدة الخليج بالشكر والتقدير إلى أسرة اللجنة المنظمة للبطولة، وخص الإدارة التنفيذية وقسم الإعلام متمثلاً في الزميلين أحمد سالم ورامي هاني، كما شكر نجم الشارقة السابق نواف مبارك الذي تواجد في ملعب المباراة، والتقط الصور التذكارية مع اللاعبين.

وقال نايل ماكلوجلين نائب رئيس أول الاتصال المؤسسي في داماك: لقد سعدنا باستضافة المؤسسات الإعلامية والصحفيين والإعلاميين من مؤسسات مختلفة في يوم ترفيهي عززنا فيه علاقتنا وتواصلنا مع وسائل الإعلام، نحن ننظم مهرجانات رياضية يومية خلال شهر رمضان ونحرص على تغطية جميع شرائح المجتمع وكان مسك الختام اختيار شريحة مهمة في المجتمع وهي شريحة الإعلاميين ولا نملك سوى أن نتوجه بالشكر إلى مختلف المؤسسات التي لبت دعوتنا وشاركت في المهرجان الرمضاني لداماك 2021.