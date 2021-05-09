شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يواصل ثلاثياته في ليلة عودة ساحره والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: عصام هجو

واصل الشارقة انتصاراته وعروضه القوية المقرونة بثلاثياته النظيفة في دوري الخليج العربي رافعاً رصيده إلى 48 نقطة محتلاً المركز الثالث الذي يلعب عليه لأجل ضمان التمثيل الآسيوي.

من جهته، تأزم موقف عجمان بتوقف رصيده عند 15 نقطة، وهو أصبح بحاجة للفوز على الفجيرة في الجولة الأخيرة لضمان بقائه. وللمباراة الثانية توالياً يستقبل عجمان هدفاً في مرماه من نيران صديقة، وكانت المرة الأولى من عبدالرحمن راكان في مباراة الفريق أمام الجزيرة في الجولة الماضية، وعاد اللاعب ليسجل لمصلحة الشارقة عندما حول تسديدة لوان بيريرا داخل شباك فريقه.

وكانت المباراة فرصة لعودة ساحر «الملك» البرازيلي إيجور كورنادو الذي دخل بديلاً لمواطنه انطونيو جونيور ليتغير كل شيء في الملعب، ويقدم الشارقة واحدة من أجمل مبارياته، بعدما أعاد «الساحر» إيجور أيامه الأولى مع الملك في موسم الفوز بالدوري وسجل هدفين خلال أقل من ربع ساعة، وكان الأول من مخالفة من خارج المنطقة سددها بإتقان فشلت جميع محاولات علي الحوسني في منعها من معانقة الشباك، وأضاف الثاني بطريقة مماثلة ولكن من كرة متحركة تجلت فيها براعة ودقة التسديد عندما توغل بها من الجناح الأيسر وراوغ وموه وسدد بيمناه كرة خادعة ولولبية داخل الشباك،ليصبح برصيد 17 هدفاً وهو نفس الرقم من الأهداف الذي أنهى بها الدوري في الموسم قبل الماضي.

ومنذ الآسيوية غابت نغمة أن الشارقة تأثر بغياب إيجور وكايو أو ويلتون فقد غاب الثلاثي وحقق الشارقة الانتصارات، مما يؤكد أن اللاعبين المواطنين في نادي الشارقة لايقلون مستوى عن الأجانب خصوصاً التعاقدات الصيفية مثل باوزير وسالم صالح وخالد إبراهيم وعبدالعزيز الكعبي.

ويحسب للمدرب عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة أنه يقوم بدور جيد ورائع في عملية تدوير اللاعبين في المباريات بصورة ممتازة وهذه المرة أراح خالد الظنحاني وعبدالعزيز الكعبي وأشركهما في الجزء الأخير من المباراة، ولم يشارك كايو أيضاً بداعي الإصابة التي تعرض لها أمام حتا، كما دفع بسيف راشد ومحمد خلفان وسعيد الكعبي كبدلاء لسالم صالح وخالد باوزير وعاد الحسن صالح للعب من البداية وقدم مباراة كبيرة وسبق له المشاركة في مباراة الشارقة وبني ياس.

من جهته، قال المصري أيمن الرمادي مدرب عجمان«باختصار لم يعد أمامنا سوى الفوز في المباراة الأخيرة على الفجيرة، وهي تعتبر مباراة الموسم بالنسبة لنا».