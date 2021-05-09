شكرا لقرائتكم خبر عن «بينيتيز» يستهدف العودة لـ«البريميرليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإسبانى رافائيل بينيتيز، مدرب ليفربول ونيوكاسل يونايتد السابق، إن العودة إلى الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم، أولوية بالنسبة له بعد رحيله عن داليان برو الصينى.

ورحل المدرب الإسبانى عن داليان فى يناير، مشيرا إلى أن جائحة فيروس كورونا كانت أحد العوامل المؤثرة فى قراره.

وربطت وسائل إعلام بريطانية بين بينيتيز، الذى عمل لفترة قصيرة فى تشيلسى، وتوتنهام هوتسبير الذى أقال مدربه جوزيه مورينيو الشهر الماضى.

وأبلغ بينيتيز شبكة سكاى سبورتس: «أشاهد كل مباريات الدورى الإنجليزى، وفى بعض الأحيان مباريات الدرجة الثانية، لذا أنا دائما على استعداد. الأولوية هى إنجلترا والدورى الممتاز، وعائلتى تعيش هنا.. أحب أسلوب اللعب هنا».

وأتم: «أشاهد مباريات الدورى الإيطالى لأنها بطولة مناسبة لى، لكن لا أعتقد أن هناك خيارات عديدة فى فرنسا وألمانيا والبرتغال.. حيث يمكن أن تملك مشروعا لتطوير اللاعبين ومساعدة فريق على المنافسة».