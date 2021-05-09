شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا للاعبي الزمالك: سنفوز على الأهلي بمنتهى السهولة ولكن بشرط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اللاعبين ببذل ما بوسعهم في مباراة الغد أمام الاهلي في قمة الدوري من أجل الفوز.

وقال شيكابالا للاعبين إنهم قادرين على الفوز بالمباراة وتخطي الأهلي بمنتهى السهولة شريطة الالتزام والتركيز طوال الـ90 دقيقة.

وأدى شيكابالا تدريبات بدنية خاصة على هامش تدريب الفريق أمس في إطار الاستعداد للقاء القمة المقبل.

ولم يشارك شيكابالا في التقسيمة التي أقيمت خلال التدريب.

ويواصل الفريق تدريباته استعدادا للقاء القمة المرتقب أمام الأهلي والمقرر له في التاسعة والنصف مساء يوم الاثنين المقبل في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وانتظم الزمالك في معسكر مغلق امس السبت بناء على قرار الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.