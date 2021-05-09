شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «جاريث بيل» يفتح النار على «مورينيو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى جوناثان بارنيت، وكيل أعمال جاريث بيل، أن النجم الويلزى مر بفترة صعبة، خلال مدة إعارته الحالية مع السبيرز.

وعاد بيل البالغ من العمر 31 عامًا لتوتنهام قادمًا من ريال مدريد الصيف الماضى على سبيل الإعارة، لكنه لم يشارك أساسيًا سوى فى 6 مباريات بالبريميرليج تحت قيادة جوزيه مورينيو، قبل إقالة المدرب البرتغالى فى شهر إبريل الماضى.

وعن إمكانية تمديد بقاء بيل مع توتنهام، قال بارنيت لـ«سكاى سبورتس»: «لم يتم مناقشة الأمر بعد، لقد مر بفترة صعبة، وأعتقد أنها لم يكن لها أى داعٍ».

وأضاف: «أتى (بيل) كواحد من أفضل اللاعبين، وبالطبع مر ببعض الإصابات ومشاكل تتعلق باللياقة البدنية، لكن عند انتهاء تلك الأمور، كل ما كان يحتاج إليه هو اللعب فى المركز الصحيح وبصورة مستمرة ليجد إيقاعه مرة أخرى».

وقال بارنيت إن هناك من أشار إلى أن بيل لم يكن يلعب بانتظام فى وقت سابق من هذا الموسم، لأنه كان يقترب من نهاية مسيرته، لكن يبدو الآن أنه يشكك فى طريقة تعامل مورينيو مع لاعبه الفائز بدورى أبطال أوروبا أربع مرات.

وواصل: «بيل حصل على الفرصة وشاهد الجميع كيفية لعبه، أرى بأنه يحتاج للاستمتاع بحياته، وحينها سيبلى البلاء الحسن، وعندما يحصل على الفرصة ويلعب فى المركز المناسب، تجد أنه دائمًا فى أفضل مستوى له، ولكنه (فى بداية الموسم) لم يحصل على الفرصة لإثبات أى شىء».

وحول مستقبل النجم الويليزى الذى سيقود منتخب بلاده فى بطولة أوروبا هذا الصيف، فإن الأمر متعلق بقدرة الأندية على الإيفاء بمتطلبات اللاعب، والنادى الذى يريد التعاقد معه يجب أن يكون لديه الكثير من المال، وفى الوقت ذاته يدركون قيمته كنجم كبير يحقق مصلحة اللعبة، وهذا الأمر يستبعد الكثير من الأندية فى القدرة على التعاقد معه.