شكرا لقرائتكم خبر عن «برشلونة» يستغل «أومتيتى» للتعاقد مع صفقة سوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينوى برشلونة تقديم مدافعه الفرنسى صامويل أومتيتى كجزء من صفقة سوبر، يخطط لإتمامها فى الصيف المقبل.

ووفقًا لصحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية، فإن السنغالى كاليدو كوليبالى، مدافع نابولى، رحب بالانتقال إلى برشلونة.

وأكدت أن برشلونة يواصل سعيه لتقوية خط الدفاع، وكوليبالى من الأسماء المطروحة على طاولة النادى الكتالونى منذ فترة طويلة.

وأشارت إلى أن كوليبالى، صاحب الـ29 عامًا، يريد التواجد ضمن مشروع أكثر طموحًا من نابولى، لذا يرحب باللعب مع برشلونة فى الموسم المقبل. وأوضحت أن أوريليو دى لورينتيس، رئيس نابولى، خفض مطالباته المالية من أجل التخلى عن كوليبالى، وسيرحب ببيعه إذا حصل على عرض بين 50 و60 مليون يورو.

وذكرت الصحيفة أن قطبى مانشستر مهتمان أيضًا بالتعاقد مع كوليبالى، لكن برشلونة يمكنه استخدام صامويل أومتيتى كجزء من الصفقة.

على جانب آخر، كشف نادى برشلونة الإسبانى، فى بيان رسمى، عن آخر التطورات فى حالة نجمه الشاب أنسو فاتى، البالغ 18 عاما، الذى يغيب عن المباريات منذ عدة أشهر للإصابة.

وجاء فى بيان النادى الكتالونى: «أجريت عملية تنظير مفصلى على الركبة اليسرى للاعب أنسو فاتى خلال الكشف الطبى الذى أجراه الدكتور جوزيه كارلوس نورونيا تحت إشراف أطباء نادى برشلونة. اللاعب سيواصل برنامج تعافيه من الإصابة».

وأضاف: «يعمل اللاعب لتجاوز إصابة الغضروف المفصلى الداخلى فى ركبته اليسرى التى حدثت فى نوفمبر الماضى، وأجبرته على الخضوع لعملية جراحية».

واختتم: «قبل الإصابة، لعب فاتى 10 مباريات هذا الموسم، وسجل خلالها 5 أهداف، كان آخرها فى ملعب كامب نو ضد ريال مدريد».

ولعب فاتى 43 مباراة مع الفريق الأول لبرشلونة، سجل خلالها 13 هدفا وقام بثلاث تمريرات حاسمة. فى سياق آخر، بدأت إدارة برشلونة برئاسة جوان لابورتا البحث عن لاعب خط وسط ليخلف سيرجيو بوسكيتس فى النادى الكتالونى على المدى الطويل.

بوسكيتس فى آخر سنتين عانى من انهيار كبير فى مستواه المعهود مع تقدمه فى العمر، كما لم ينجح فرينكى دى يونج حتى الآن فى سد العجز القائم بمنتصف الميدان الكتالونى.

لهذا وضعت إدارة برشلونة عددًا من الخيارات على طاولتها تمهيدًا لمحاولة ضم أحدها خلال الميركاتو الصيفى المقبل، ورغم ما يظهر من صعوبة بسبب الوضع الاقتصادى الراهن.

صحيفة «موندو ديبورتيفو» أشارت إلى أن الاسم الأول هو مانويل لوكاتيلى، لاعب ساسوولو، الذى يحظى بمراقبة من إدارة البرسا على مدار آخر عامين.

لكن التعاقد مع لوكاتيلى لن يكون سهلًا، خصوصًا أن مانشستر سيتى يركض خلفه ومعه يوفنتوس وإنتر، غير أن سلاح إدارة لابورتا فى هذه الصفقة هو قوة علاقتها بإدارة النادى الإيطالى.

أما الاسم الثانى فسيقود إلى صراع مع الغريم ريال مدريد، وهو إدواردو كامافينجا، البالغ من العمر 18 عامًا، والذى يحظى باهتمام خاص من بايرن ميونخ فى الأيام الأخيرة.

أخيرًا، يظهر خيار ميكيل مورينو، لاعب ريال سوسييداد، وإن كان عقده لا يزال ممتدًا فى أنويتا حتى صيف 2025 وقيمة الشرط الجزائى لديه 65 مليون يورو.

الجدير بالذكر أن أولوية برشلونة هذا الصيف هى التعاقد مع مهاجم صريح لخلافة لويس سواريز، وقد أصبح ممفيس ديباى على أعتاب ارتداء قميص البرسا.