شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد يحرس عرين الزمالك في مباراة القمة.. وجنش احتياطيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على الدفع لمحمد عواد كحارس مرمي أساسي في تشكيل الزمالك امام الاهلي غدا.

ويواصل الفريق تدريباته استعدادا للقاء القمة المرتقب أمام الأهلي والمقرر له في التاسعة والنصف مساء يوم الاثنين المقبل في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويكون محمود جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم هو الحارس البديل.

وادي جنش تدريبات علاجية وتأهيلية في صالة الجيمانزيوم في ظل شكواه من إصابة في الظهر.

ولم يشارك جنش في تدريبات حراس المرمى مساء امس السبت.

وانتظم الزمالك في معسكر مغلق عقب تدريبات الامس بناء على قرار الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.