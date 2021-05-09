شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسابق الزمن لتجهيز حازم إمام لمباراة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسابق الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، الزمن لتجهيز حازم إمام لاعب الفريق لمباراة الفريق المهمة والمصيرية غدًا أمام الأهلي.

ويعاني حازم من إصابة الأمر الذي دفع الجهاز الطبي إخضاعه لبرنامج تدريبي خاصا وذلك بعدما أدى التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم.

وأدى اللاعب تدريبات بدنية تحت إشراف فيرناندو مدرب الأحمال.

كما وافق كارتيرون على مشاركة اللاعب في جزء من التقسيمة التي اقيمت في التدريب مساء امس السبت.

ويواصل الفريق تدريباته استعدادا للقاء القمة المرتقب أمام الأهلي والمقرر له في التاسعة والنصف مساء يوم الاثنين المقبل في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وانتظم الزمالك في معسكر مغلق عقب تدريبات مساء امس السبت بناء على قرار الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.