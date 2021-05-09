شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة فى «إنتر ميلان» تُعجل برحيل «لوكاكو وحكيمى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعانى إنتر ميلان من أزمة مالية كبيرة قد تؤثر على قائمة الفريق فى الموسم الجديد، رغم تتويجه بلقب الدورى الإيطالى.

ووفقًا لموقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالى، فإن ستيفن زهانج، رئيس إنتر، اجتمع مع مديرى النادى، لوضع الخطط المستقبلية للنيراتزورى.

وأبلغ زهانج أن ميزانية إنتر قد تعانى من عجز يصل إلى 200 مليون يورو، لذا يجب على النادى العمل بتقشف خلال الفترة المقبلة.

وأشار الموقع الإيطالى إلى أن خطاب زهانج يلمح إلى وجود تضحيات حتمية فى قائمة إنتر.

يذكر أن العديد من التقارير الصحفية زعمت أن إنتر قد يعرض روميلو لوكاكو وأشرف حكيمى للبيع، من أجل حل الأزمة المالية للنادى.

كانت تقارير إنجليزية قد أشارت إلى رغبة نادى تشيلسى فى استعادة مهاجمه البلجيكى لوكاكو فى بداية الموسم الكروى الجديد.