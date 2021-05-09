شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل نفسي من جهاز الزمالك للاعبين لشحن معنوياتهم للفوز على الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك جلسة مع أسامة نبيه المدرب العام للفريق وأحمد عبدالمقصود المدرب المساعد وطالبهم بعقد جلسات مع اللاعبين لتأهيلهم نفسيًا وشحن معنوياتهم بعزيمة الفوز على الاهلي استعدادا للقاء القمة.

ويواصل الفريق تدريباته استعدادا للقاء القمة المرتقب أمام الأهلي والمقرر له في التاسعة والنصف مساء يوم الاثنين المقبل في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وانتظم الزمالك في معسكر مغلق عقب تدريبات الامس بناء على قرار الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.