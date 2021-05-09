شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يخوض تدريباته الأولى بقيادة الكناني في حضور المحاسب عريبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا تدريباته على ملعب نادي طنطا للمرة الأولي تحت قيادة ياسر الكناني.

حيث انطلق تدريب ابناء السيد البدوي في تمام العاشرة مساءا، وظهر خلال المران المدير الفني الجديد لنادي طنطا ياسر الكناني.

وحرص الكناني على تحية جميع اللاعبين وإقامة محاضرة فنية قبل بداية المران.

كما شهدت التدريبات تواجد عبدالرحمن الدح وخوضه بعض التدريبات التأهيلية إستعدادا للعودة من جديد بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وخاض محمد الشاذلي تدريبات بالجري حول الملعب من أجل الاستعداد للعودة مرة أخرى للمران الجماعي لابناء السيد البدوي.

وحضر المحاسب فائز عريبي رئيس مجلس إدارة نادي طنطا على حضور التدريبات وتشجيع اللاعبين لتقديم اداء جيد خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن طنطا يخوض تدريباته استعدادا لاستئناف مباريات الدوري المصري الممتاز «ب» خلال الفترة القادمة.