شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يستهدف التعاقد مع «لاوتارو» فى الصيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت تقارير إسبانية عن دخول ريال مدريد فى مفاوضات مع الهداف الأرجنتينى لاوتارو مارتينيز نجم فريق إنتر ميلان الإيطالى، فى محاولة من أجل الحصول على خدماته خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تعزيز هجوم الفريق فى الموسم المقبل.

ووفقًا لإذاعة «كاينا كوبى» الإسبانية، فإن ريال مدريد يتفاوض شخصيًّا مع النجم الأرجنتينى لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، ولكنه لم يتواصل حتى الآن مع إدارة النادى الإيطالى من أجل التفاوض بشكل رسمى لضم اللاعب.

ويبحث مسؤولو النادى الملكى عن تعزيز هجوم الفريق فى الموسم المقبل، فى ظل المعاناة على المستوى الهجومى، حيث ارتبط ريال مدريد بالتفاوض مع النجم النرويجى إيرلينج هالاند هداف بوروسيا دورتموند الألمانى بجانب النجم هارى كين هداف توتنهام.

كان مارتينيز قريبًا من الانضمام إلى الغريم التقليدى برشلونة فى الصيف الماضى، ولكن توقفت الصفقة فى اللحظات الأخيرة بسبب الأزمة الاقتصادية التى يعانى منها البارسا.

وتحدث لاوتارو لشبكة «ESPN Argentina»، قائلا: «لقد كنت قريبًا جدًّا من الانضمام إلى برشلونة الصيف الماضى وقد تحدثت عن هذا الأمر مع ميسى، ولكن البارسا كان يعانى من أزمة اقتصادية فى تلك اللحظة، لذلك قررت البقاء مع إنتر، وثبت أنه القرار الصحيح، خاصة أننا فزنا بعد ذلك بلقب الكالتشيو».

وكشف مهاجم النيراتزورى عن محاولة ريال مدريد التعاقد معه مرتين، قائلًا: «جاء ريال مدريد من أجلى مرتين عندما كنت فى فريق راسينج للشباب، لكننى أردت أن أجعل اسمى فى كرة القدم الأرجنتينية أولًا وأنتقل إلى أوروبا فقط عندما كنت مستعدًا، وأحلم يومًا ما بالعودة إلى راسينج، هناك الجماهير (مجنونة) بكرة القدم وعاطفية مثل جماهير الإنتر.

كان لاوتارو أحد العناصر المهمة وراء تتويج إنتر ميلان بلقب الدورى الإيطالى الموسم الحالى، حيث خاض مع الفريق 44 مباراة فى جميع المسابقات وساهم فى تسجيل 26 هدفًا، سجل 17 هدفًا وصنع 9 أهداف.

فى سياق آخر، حرص الدولى البلجيكى إيدين هازارد، لاعب وسط ريال مدريد، على تقديم اعتذار عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام»، بعد واقعة مباراة تشيلسى التى حقق فيها الفريق الإنجليزى الفوز وعبور الريال بهدفين نظيفين فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب «ستامفورد بريدج» ضمن منافسات إياب دور نصف النهائى.

كان هازارد قد دخل فى وصلة ضحك مع عدد من زملائه السابقين فى تشيلسى عقب نهاية المباراة، ولم يراع مشاعر جماهير الريال، بعد الخسارة والإقصاء من دورى أبطال أوروبا.

وقال هازارد فى بيان اعتذاره: «أقدم اعتذارى، لقد قرأت العديد من الآراء عنى اليوم وأؤكد أننى لم أتعمد استفزاز مشجعى ريال مدريد».

وأضاف هازارد: «لقد كان حلمى دومًا اللعب لريال مدريد وقد جئت هنا لأفوز بكل شىء معه». و«الموسم لم ينته بعد وينبغى علينا جميعًا الآن أن نتكاتف للقتال على لقب الليجا!.. هلا مدريد».