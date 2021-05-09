شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يشيد بتركيز لاعبي الزمالك قبل مواجهة الأهلي في القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سر قراره بالانتظام في معسكر قبل مباراة القمة أمام الأهلي بـ 48 ساعة.

وقال المدير الفني للفريق: «قررت الانتظام في معسكر مبكر كي يتم تجهيز اللاعبين بأفضل صورة للمباراة، وسنرتب مواعيد نوم اللاعبين ونركز على تغذية اللاعبين قبل المباراة كي يكونوا في أفضل حالة استعدادا للقمة».

وشدد كارتيرون على أن هناك حالة من التركيز لدى الجميع قبل المباراة المرتقبة أمام الأهلي في ظل أهمية المباراة.

ويواصل الفريق تدريباته استعدادا للقاء القمة المرتقب أمام الأهلي والمقرر له في التاسعة والنصف مساء يوم الاثنين المقبل في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.