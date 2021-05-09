شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: عبدالله جمعة قد يغيب عن لقاء القمة بين الأهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته التأهيلية اليوم الاحد في صالة الجيمانزيوم بالنادي في ظل إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

ويسعى الجهاز الطبي للفريق إلى تجهيز جمعة للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

ووفقا لمصدر بالجهاز الفني فإنه من الصعب أن يلحق اللاعب بالمباراة غدا أمام الأهلي الأمر الذي أصاب الجميع داخل الزمالك بصدمة لغياب أحد أبرز لاعبي الفريق.

ويواصل الفريق تدريباته استعدادا للقاء القمة المرتقب أمام الأهلي والمقرر له في التاسعة والنصف مساء يوم الاثنين المقبل في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وانتظم الزمالك في معسكر مغلق عقب تدريبات امس بناء على قرار الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.