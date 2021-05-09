بمشاركة صلاح.. ليفربول يهزم ساوثهامبتون بثنائية (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

حقق ليفربول، فوزا ثمينا على ضيفه ساوثهامبتون، بهدفين دون مقابل، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء السبت، على ملعب "الآنفيلد" معقل الريدز، ضمن منافسات الجولة 35 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز السنغالى ساديو مانى الهدف الأول لصالح ليفربول عن طريق رأسية رائعة بعد عرضية من محمد صلاح فى الدقيقة 31 من زمن المباراة.

وأضاف تياجو ألكانتارا ثانى أهداف ليفربول بالدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.

وشارك محمد صلاح أساسيا مع ليفربول ضد ساوثهامبتون قبل أن يتم استبداله من المدرب يورجن كلوب في الدقيقة 87 ليشارك تشامبرلين بدلا منه.

بهذه النتيجة، يحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة، جمعها من الفوز في 16 مباراة والتعادل في 9 لقاءات وخسارة مثلها وسجل 56 هدفاً وتلقى 39 هدفا، فيما جاء ساوثهامبتون في المركز السادس عشر برصيد 37 نقطة.