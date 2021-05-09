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أبو مكة بيمسي بهدية العيد .. محمد صلاح يمرر كرة خيالية لساديو ماني يحرز منها هدف رائع .. ليفربول يسحق ساوثهامبتون

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الشارقة - اميمة ياسر - حقق فريق فوزًا صعبًا ولكنه ثمينًا بهدفين دون مقابل على ضيفه ساوثهامبتون، في المباراة التي أقيمت على ملعب آنفيلد، ضمن مواجهات الجولة الـ 35 من بطولة الممتاز «البريميرليج».

وأحرز هدفي الفوز عن طريق كل من الدولي السنغالي «ساديو ماني» في الدقيقة 31، بعد تلقيه تمريرة رائعة من النجم المصري محمد صلاح، وسددها ماني في أسفل يمين المرمى.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة عن طريق الدولي الإسباني «تياجو ألكانتارا».

وبهذه النتيجة احتل ليفربول المركز السادس في ترتيب البطولة برصيد 57 نقطة، بينما احتل ساوثهامبتون المركز الـ 16 برصيد 37 نقطة.

ودخل ليفربول المباراة بتشكيل مكون من كالتالي:

حارس المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: أندرو روبرتسون - ريس ويليامز - ناثانيال فيليبس - ترينت أليكساندر أرنولد.

الوسط : جورجينيو فينالدوم - فابينيو - تياجو ألكانتارا.

الهجوم: ساديو ماني - ديوجو جوتا - محمد صلاح.

البدلاء: أدريان - أوكسليد تشامبرلين - فيرمينو - شاكيري - جونز - تسيميكاس - وودبرن - ويليامز - كوميتيو.

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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