شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض مرانه الرئيسي والأخير اليوم الأحد قبل القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الكروي الاول بنادي الزمالك اليوم الاحد مرانهم الرئيسي والأخير قبل مواجهة النادي الاهلي في مباراة القمة غدًا الاثنين

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق عقب تدريبات اليوم بناء على قرار الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية وإطالات امس السبت بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحي بمقر النادي تحت إشراف الجهاز الفني قبل انطلاق التدريبات مساء السبت.

ويواصل الفريق تدريباته استعدادا للقاء القمة المرتقب أمام الأهلي والمقرر له في التاسعة والنصف مساء يوم الاثنين المقبل في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.