شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يحاول طرد محمد صلاح من ليفربول.. هذه اتهامات جماهير «الريدز» لمدربها .. صور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول قدم أداءا مميزا خلال لقاء فريقه الإنجليزي أمام نظيره ساوثهامبتون والذي فاز به الريدز بهدفين دون رد خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء السبت ضمن منافسات الأسبوع 35 من عمر البريميرليج.

غضب محمد صلاح خلال استبداله

محمد صلاح غادر ملعب لقاء ليفربول وساوثهامبتون عند الدقيقة 87 من عمر الشوط الثاني، وكانت ملامح النجم الدولي المصري غير راضية عن هذا القرار الذي اتخذه المدرب الألماني، بالإضافة لجماهير ليفربول التي تعشق محمد صلاح، وكانت هي أيضا غير موافقة على تبديل نجمهم المفضل حتى ولو في الرمق الأخير من اللقاء.

جماهير ليفربول تهاجم يورجن كلوب بسبب استبدال محمد صلاح

جماهير ليفربول لم تقف صامتة أمام قرار يورجن كلوب بتدبيل محمد صلاح في الدقائق الأخيرة من عمر لقاء ساوثهامبتون خاصة وأن النجم المصري ينافس على جائزة الحذاء الذهبي هذا الموسم برفقة النجم الإنجليزي، هاري كين، مهاجم فريق توتنهام الذي يحتل المركز السابع في جدول ترتيب المسابقة للدوري الإنجليزي.

وجاء أول تعليق من أحد المشجعين لفريق ليفربول، يدعى حسن، الذي قال في تعليقه على قرار استبدال محمد صلاح بفرمان من يورجن كلوب، «كلوب يواصل الضغط على مو لمغادرة ليفربول بمجرد أن تأتي فرصة».

أحد المشجعين يدعى «تاناي»، يقول في تعليق له عقب استبدال محمد صلاح في لقاء ساثهامبتون، أن المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، «يحاول طرد محمد صلاح من النادي».