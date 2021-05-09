شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الحكام بالقاهرة يكشف عن الحكم الأقرب لإدارة مباراة القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد توفيق السيد رئيس لجنة الحكام بمنطقة القاهرة أن الحكم الدولي أمين عمر هو الأقرب لإدارة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز والمقرر إقامتها غداً الإثنين على ستاد القاهرة الدولي.

وأضاف السيد في تصريحات تليفزيونية: أمين عمر أحد أربعة مرشحين لإدارة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، وهو الأقرب إليها نظراَ لما قدمه من مباريات مميزة في الآونة الأخيرة.

واختتم السيد: التحكيم المصري أثبت جدارته في القمة السابقة بين الأهلي والزمالك، وأشادَ الجميع بٱداء الحكم الدولي محمود البنا ومعاونيه خلال المباراة.