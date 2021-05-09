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رئيس لجنة الحكام بالقاهرة يكشف عن الحكم الأقرب لإدارة مباراة القمة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد توفيق السيد رئيس لجنة الحكام بمنطقة القاهرة أن الحكم الدولي أمين عمر هو الأقرب لإدارة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي ضمن منافسات الممتاز والمقرر إقامتها غداً الإثنين على ستاد القاهرة الدولي.

وأضاف السيد في تصريحات تليفزيونية: أمين عمر أحد أربعة مرشحين لإدارة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، وهو الأقرب إليها نظراَ لما قدمه من مباريات مميزة في الآونة الأخيرة.

واختتم السيد: التحكيم المصري أثبت جدارته في القمة السابقة بين الأهلي والزمالك، وأشادَ الجميع بٱداء الحكم الدولي محمود البنا ومعاونيه خلال المباراة.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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