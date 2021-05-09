شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرد على شكوى باتشيكو: «يستحق شهرين فقط» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عمرو الدردير، المتحدث الرسمي بإسم نادي الزمالك، أن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني السابق لفريق الكرة الأول بالنادي، يستحق راتب شهرين فقط وليس عقده بالكامل.

وكان باتشيكو تقد تقدم بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» يطلب خلالها الحصول على عقده كاملاً في الزمالك، المقدر بمليون و700 ألف دولار.

وأكد الدرير في تصريحات تليفزيونية: «باتشيكو يستحق راتب شهرين فقط وقيمتهما 600 ألف دولار ولكنه طالب بعقده كاملاً».

وأكمل:«نتواصل مع باتشيكو في الوقت الحالي وبمجرد حصول على راتب الشهرين ستنتهي الأزمة وسيتناول عن شكواه ضد الزمالك».

وأقال الزمالك باتشيكو وأعلن عودة الفرنسي باتريس كارتيرون في يناير الماضي.