الزمالك: سننهي أزمة باتشيكو بـ600 ألف فقط.. وشكواه ضدنا عكس اتفاقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد عمرو الدردير المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن جايمي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق تقدم بشكوى بالفعل ضد القلعة البيضاء لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأشار الدردير في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى وجود اتفاق سابق بين إدارة الزمالك وباتشيكو يقضي بحصول المدرب البرتغالي على مبلغ 600 ألف دولار فقط، وليس المبلغ الذي ورد في الشكوى.

وقال متحدث الزمالك: "باتشيكو تقدم بشكوى بالفعل للفيفا ووصلنا إلينا خطابًا بها وطلبوا ردًا من جانبنا عليها، لكن هذه الشكوى كانت منذ أسبوع تقريبًا".

وأكمل: "باتشيكو لم يوقع على أي أوراق تخص حصوله على كامل مستحقاته، والأزمة لدينا كانت في عدم وصول المبلغ الذي كنا سنستخدمه لإرسال المستحقات".

وأضاف: "المدرب البرتغالي يستحق علينا مبلغ 600 ألف دولار، ولذلك قام بعمل شكوى لكنه طلب مليون و700 ألف دولار، وهي قيمة عقده بالكامل وليس الشهرين المتأخرين ومثلهما كقيمة الشرط الجزائي".

واختتم: "باتشيكو يريد الحصول على قيمة عقده بالكامل هو ومساعديه، ولكننا نتواصل مع باتشيكو وبمجرد وجود مبلغ 600 ألف دولار سننهي كل شيء وديًا".